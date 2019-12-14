Испытательный срок: права и обязанности работников

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При заключении трудового договора может быть обусловлено соглашением сторон испытание с целью проверки соответствия работника работе, которая ему поручается. Условие об испытании должно быть оговорено в приказе (распоряжении) о приеме на работу.
Об этом сообщает Гоструда в Ровенской области.
Законодательством установлены категории лиц, которым испытание при приеме на работу не устанавливается:
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Испытание не устанавливается также при приеме на работу в другую местность и при переводе на работу на другое предприятие, в учреждение, организацию, а также в других случаях, если это предусмотрено законодательством.
Срок испытания при приеме на работу, если иное не установлено законодательством Украины, не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях, по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации, — шести месяцев.
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