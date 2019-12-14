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Испытательный срок: права и обязанности работников

Испытательный срок: права и обязанности работников

При заключении трудового договора может быть обусловлено соглашением сторон испытание с целью проверки соответствия работника работе, которая ему поручается. Условие об испытании должно быть оговорено в приказе (распоряжении) о приеме на работу.

Об этом сообщает Гоструда в Ровенской области.

Законодательством установлены категории лиц, которым испытание при приеме на работу не устанавливается:

  • лица, не достигшие восемнадцати лет;
  • молодые рабочие после окончания профессиональных учебно-воспитательных заведений;
  • молодые специалисты после окончания высших учебных заведений;
  • лица, уволенные в запас с военной или альтернативной (невоенной) службы;
  • лица с инвалидностью, направленные на работу согласно рекомендациям медико-социальной экспертизы;
  • лица, избранные на должность;
  • беременные женщины;
  • одинокие матери, имеющие ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;
  • лица, с которыми заключается срочный трудовой договор на срок до 12 месяцев;
  • лица на временные и сезонные работы;
  • внутренне перемещенные лица.

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Испытание не устанавливается также при приеме на работу в другую местность и при переводе на работу на другое предприятие, в учреждение, организацию, а также в других случаях, если это предусмотрено законодательством.

Срок испытания при приеме на работу, если иное не установлено законодательством Украины, не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях, по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации, — шести месяцев.

Справка Finance.ua:

  • Согласно ст.265 КзОТ, юридические и физические лица – предприниматели, которые используют наемный труд, несут ответственность в виде финансовых санкций в случае фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта) и выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов – в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника.

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По материалам Finance.UA
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