Испытательный срок: права и обязанности работников

При заключении трудового договора может быть обусловлено соглашением сторон испытание с целью проверки соответствия работника работе, которая ему поручается. Условие об испытании должно быть оговорено в приказе (распоряжении) о приеме на работу.

Об этом сообщает Гоструда в Ровенской области.

Законодательством установлены категории лиц, которым испытание при приеме на работу не устанавливается:

лица, не достигшие восемнадцати лет;

молодые рабочие после окончания профессиональных учебно-воспитательных заведений;

молодые специалисты после окончания высших учебных заведений;

лица, уволенные в запас с военной или альтернативной (невоенной) службы;

лица с инвалидностью, направленные на работу согласно рекомендациям медико-социальной экспертизы;

лица, избранные на должность;

беременные женщины;

одинокие матери, имеющие ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;

лица, с которыми заключается срочный трудовой договор на срок до 12 месяцев;

лица на временные и сезонные работы;

внутренне перемещенные лица.

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Испытание не устанавливается также при приеме на работу в другую местность и при переводе на работу на другое предприятие, в учреждение, организацию, а также в других случаях, если это предусмотрено законодательством.

Срок испытания при приеме на работу, если иное не установлено законодательством Украины, не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях, по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации, — шести месяцев.

Справка Finance.ua:

Согласно ст.265 КзОТ, юридические и физические лица – предприниматели, которые используют наемный труд, несут ответственность в виде финансовых санкций в случае фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта) и выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов – в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника.

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