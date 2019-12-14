Кабмин инициирует новые санкции против России

Правительство инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 27 ноября, опубликованном на сайте правительства во вторник, 17 декабря.

“Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченным к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, находящихся на временно оккупированной территории Украины”, – говорится в документе.

При этом сам перечень не обнародован.