Харьков станет первым “городом в смартфоне”: жители города смогут получить 1 млн услуг онлайн. Такова цель вновь созданного Департамента цифровой трансформации Харьковского городского совета.

Об этом сообщает онлайн-сервис государственных услуг “Дія” в своем Telegram-канале.

“Харьков стал пилотным регионом диджитализации и получил первого в Украине CDTO – Chief Digital Transformation Officer – Олега Дробота”, – отмечается на канале.

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Трансформация города также будет внедряться через «Офис реформ Харькова» в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации.

Первыми проектами Харькова станут:

цифровое образование;

е-Малыш;

перевод региональных услуг в онлайн;

е-Health;

Dashboard.

Харьков первым протестирует проект “е-Малыш”, призванный сэкономить время родителей при регистрации ребенка.

Также будет внедрен “Cashless”, то есть бесконтактная оплата: от проезда в транспорте до административных и коммунальных услуг.

Справка Finance.ua:

Премьер-министр Алексей Гончарук отмечал, что программа “Государство в смартфоне” должна быть полностью реализована в 2020 году.