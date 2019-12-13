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Харьков станет первым "городом в смартфоне"

Харьков станет первым "городом в смартфоне"

Харьков станет первым “городом в смартфоне”: жители города смогут получить 1 млн услуг онлайн. Такова цель вновь созданного Департамента цифровой трансформации Харьковского городского совета.

Об этом сообщает онлайн-сервис государственных услуг “Дія” в своем Telegram-канале.

“Харьков стал пилотным регионом диджитализации и получил первого в Украине CDTO – Chief Digital Transformation Officer – Олега Дробота”, – отмечается на канале.

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Трансформация города также будет внедряться через «Офис реформ Харькова» в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации.

Первыми проектами Харькова станут:

  • цифровое образование;
  • е-Малыш;
  • перевод региональных услуг в онлайн;
  • е-Health;
  • Dashboard.

Харьков первым протестирует проект “е-Малыш”, призванный сэкономить время родителей при регистрации ребенка.

Также будет внедрен “Cashless”, то есть бесконтактная оплата: от проезда в транспорте до административных и коммунальных услуг.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Алексей Гончарук отмечал, что программа “Государство в смартфоне” должна быть полностью реализована в 2020 году.
  • 16 декабря в Украине начали тестировать первые сервисы “государства в смартфоне” – приложение с е-водительскими правами и свидетельством о регистрации авто.
По материалам Finance.UA
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