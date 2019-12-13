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Харьков станет первым “городом в смартфоне”: жители города смогут получить 1 млн услуг онлайн. Такова цель вновь созданного Департамента цифровой трансформации Харьковского городского совета.
Об этом сообщает онлайн-сервис государственных услуг “Дія” в своем Telegram-канале.
“Харьков стал пилотным регионом диджитализации и получил первого в Украине CDTO – Chief Digital Transformation Officer – Олега Дробота”, – отмечается на канале.
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Трансформация города также будет внедряться через «Офис реформ Харькова» в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации.
Первыми проектами Харькова станут:
Харьков первым протестирует проект “е-Малыш”, призванный сэкономить время родителей при регистрации ребенка.
Также будет внедрен “Cashless”, то есть бесконтактная оплата: от проезда в транспорте до административных и коммунальных услуг.
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