Объем наличных денег в Украине побил исторический рекорд

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Объем наличных денег в обращении в пятницу (13 декабря) утром побил исторический рекорд (который был в конце 2018 года) и составляет 400,3 млрд гривен.
Об этом сообщил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив в FACEBOOK.
По его словам, к концу года этот показатель вырастет еще минимум на 10 млрд гривен.
С другой стороны, объем бумажной гривны в обращении – один из самых маленьких за всю историю наблюдений (с 2002 года) – только 3,5%.
Ранее в Нацбанке подсчитали, что наличных денег в обращении стало на 10 млрд гривен меньше, чем в начале года.
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