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Объем наличных денег в Украине побил исторический рекорд

Объем наличных денег в Украине побил исторический рекорд

Объем наличных денег в обращении в пятницу (13 декабря) утром побил исторический рекорд (который был в конце 2018 года) и составляет 400,3 млрд гривен.

Об этом сообщил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив в FACEBOOK.

По его словам, к концу года этот показатель вырастет еще минимум на 10 млрд гривен.

С другой стороны, объем бумажной гривны в обращении – один из самых маленьких за всю историю наблюдений (с 2002 года) – только 3,5%.

Ранее в Нацбанке подсчитали, что наличных денег в обращении стало на 10 млрд гривен меньше, чем в начале года.

Справка Finance.ua:

  • По данным Нацбанка, доля безналичных расчетов платежными картами в Украине за первое полугодие 2019 выросла на 4,3% и составила 49,4% (в первом и втором кварталах 2019 – 49,6% и 49,2% соответственно).
  • Безналичными являются восемь из десяти операций с платежными картами.

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По материалам Finance.UA
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