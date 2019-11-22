В Нацбанке проинформировали о количестве безналичных расчетов платежными картами

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В Украине доля безналичных расчетов платежными картами сейчас составляет почти 50%, а к концу следующего года должна достичь 55%.
Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Сергей Холод, выступая на форуме Mastercard Open Talks, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
“Доля безналичных расчетов платежными картами уже достигла почти 50%, что полностью соответствует планам НБУ, согласно которым до конца 2020 года доля безналичных расчетов должна составить 55%. Большую роль в популяризации cashles-платежей играет расширение бесконтактной платежной инфраструктуры и новации, например, увеличение количества POS-терминалов, средств для осуществления бесконтактной оплаты”, – отметил Холод.
По данным Нацбанка, доля безналичных расчетов платежными картами в Украине за первое полугодие 2019 года выросла на 4,3% и составила 49,4% (в первом и втором кварталах 2019 года – 49,6% и 49,2% соответственно). Безналичными являются восемь из десяти операций с платежными картами.
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