Количество наличных денег в обращении уменьшилось на 10 миллиардов гривен

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Национальном банке Украины подсчитали, что наличных денег в обращении стало на 10 млрд гривен меньше, чем в начале года.
Об этом сообщил председатель правления Нацбанка Яков Смолий.
«На монетарном комитете мы видели динамику денежного обращения. В отличие от предыдущих лет, в этом году мы имеем на сегодня минус 10 миллиардов гривен наличных денег в обращении», – сообщил Смелый.
По его словам, это связано с распространением безналичных расчетов среди украинцев, из-за чего упало количество наличных денег в обращении.
Напомним, 25 октября в наличном обращении появилась банкнота нового высокого номинала – 1000 гривен. А 20 декабря вводится в обращение монета номиналом 5 гривен. В середине 2020 года вводятся 10 гривен. Нацбанк также выпустит в обращение обновленные банкноты номиналом 50 и 200 гривен.
1 октября 2019 года монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством. Их постепенно изымают из обращения.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитным картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредитки онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Министр юстиции недоволен зарплатойВчера, 16:45 - 905 9
Тенденция оттока рабсилы заграницу почти прекратилась - замглавы НБУВчера, 16:01 - 1923 8
Кабмин предлагает запретить возврат банков их экс-владельцамВчера, 13:01 - 535 5
Как зимой платить меньше за электроэнергиюВчера, 09:00 - 4035 3
Норвегия приостанавливает строительство СЭС в Украине4 ч. назад - 951 2
Как зимой платить меньше за электроэнергиюВчера, 09:00 - 4035 3
Национальный банк снизил учетную ставкуВчера, 14:45 - 2686 1
500 000 электромобилей в год: Tesla запускает завод в ГерманииВчера, 11:45 - 2608
Размер штрафов за несвоевременно уплаченный налог на прибыльВчера, 19:00 - 2379
Нашли способ полностью заряжать электромобили за 5 минутВчера, 22:00 - 2066 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 640
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2137 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2057 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 1033
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 2204