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Количество наличных денег в обращении уменьшилось на 10 миллиардов гривен

Количество наличных денег в обращении уменьшилось на 10 миллиардов гривен

В Национальном банке Украины подсчитали, что наличных денег в обращении стало на 10 млрд гривен меньше, чем в начале года.

Об этом сообщил председатель правления Нацбанка Яков Смолий.

«На монетарном комитете мы видели динамику денежного обращения. В отличие от предыдущих лет, в этом году мы имеем на сегодня минус 10 миллиардов гривен наличных денег в обращении», – сообщил Смелый.

По его словам, это связано с распространением безналичных расчетов среди украинцев, из-за чего упало количество наличных денег в обращении.

Напомним, 25 октября в наличном обращении появилась банкнота нового высокого номинала – 1000 гривен. А 20 декабря вводится в обращение монета номиналом 5 гривен. В середине 2020 года вводятся 10 гривен. Нацбанк также выпустит в обращение обновленные банкноты номиналом 50 и 200 гривен.

1 октября 2019 года монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством. Их постепенно изымают из обращения.

Справка Finance.ua:

  • По данным Нацбанка, доля безналичных расчетов платежными картами в Украине за первое полугодие 2019 выросла на 4,3% и составила 49,4% (в первом и втором кварталах 2019 – 49,6% и 49,2% соответственно).
  • Безналичными являются восемь из десяти операций с платежными картами.
  • НБУ планирует разрешить украинцам, которые являются держателями электронных платежных средств (например, платежных карт), получать наличные из касс магазинов и заведений общественного питания и услуг, применяющих РРО.

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По материалам Finance.UA
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