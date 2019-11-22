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Эксперт озвучил прогнозы по курсу доллара в декабре

Эксперт озвучил прогнозы по курсу доллара в декабре

Уже со следующего месяца в Украине курс доллара может резко подскочить. Такие прогнозы озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, есть два варианта, что будет с курсом доллара в Украине в декабре 2019 года. Если до конца года сохранится приток валюты, курс сохранится в диапазоне 24-25 грн за доллар.

Во втором случае, к концу 2019 года приток капитала в Украину может замедлиться или приостановиться, и тогда курс может попасть в зону 26-27 грн за доллар.

По материалам TodayNews
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