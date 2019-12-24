Нидерландский банк создает сервис для хранения криптовалют

Нидерландский банк ING разрабатывает решение по хранению цифровых активов. В связи с растущим интересом к цифровым активам нидерландская международная корпорация банковских и финансовых услуг ING вновь стремится расширить свои услуги в развивающейся индустрии криптовалюты, разработав кастодиальное решение для хранения цифровых активов своих клиентов.

Об этом сообщает Reuters.

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Несмотря на то, что проект все еще находится на ранней стадии, ING считает, что решение для крипто-хранилищ предоставит клиентам доступ к криптовалютам без каких-либо проблем с регулированием.

ING сообщил Reuters в письменном заявлении, что они “видят растущие возможности в отношении цифровых активов как на обеспеченных активами, так и на собственных токенах безопасности”, добавив, что они “особенно сосредоточены на разработке технологий, лежащих в основе цифровых активов, чтобы обеспечить своим клиентам удобный способ получить доступ к развивающемуся сектору”.

В настоящее время все большее число финансовых корпораций рассматривают вопрос о том, какую выгоду они получат от технологии блокчейна или предлагают решение для хранения и другие сопутствующие услуги в криптографическом секторе. Каждое финансовое учреждение имеет свою специализацию и разработало блокчейн-решение.

Например, некоторые банки уже создали блокчейн-платформы для трансграничных денежных переводов и расчетов по кредитам, чтобы сократить время обработки и стоимость.