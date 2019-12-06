В Минцифре рассказали о внедрении криптовалют и их финмониторинге

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Отныне в Украине официально существуют понятия виртуальных активов, которые впоследствии станут субъектами финмониторинга. Регулятором рынка виртуальных активов, согласно новому закону, стало Министерство цифровой трансформации.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
“Развитие виртуальных активов в Украине является одним из стержневых направлений работы Министерства цифровой трансформации. Чтобы успешно внедрить технологию блокчейн и развивать рынок виртуальных активов в Украине, законодательство Украины потребовало изменений”, – говорится в сообщении.
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Так, 6 декабря на пленарном заседании Верховная Рада приняла закон №2179 “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” с учетом правок Минцифры.
В министерстве выделили главные положения:
Что еще нужно изменить для для создания виртуального актива:
В ВР внесли законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами». Особенности налогообложения:
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