В Минцифре рассказали о внедрении криптовалют и их финмониторинге

Отныне в Украине официально существуют понятия виртуальных активов, которые впоследствии станут субъектами финмониторинга. Регулятором рынка виртуальных активов, согласно новому закону, стало Министерство цифровой трансформации.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

“Развитие виртуальных активов в Украине является одним из стержневых направлений работы Министерства цифровой трансформации. Чтобы успешно внедрить технологию блокчейн и развивать рынок виртуальных активов в Украине, законодательство Украины потребовало изменений”, – говорится в сообщении.

Читайте также: Литва выпустит первую в мире коллекционную криптомонету

Так, 6 декабря на пленарном заседании Верховная Рада приняла закон №2179 “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” с учетом правок Минцифры.

В министерстве выделили главные положения:

отныне в Украине официально существуют понятия виртуальных активов. Виртуальный актив – цифровое выражение стоимости, которым можно торговать в цифровом формате или переводить, и которое может быть использовано для платежных или инвестиционных целей;

с момента подписания документа Президентом Украины виртуальные активы станут субъектами финмониторинга;

регулятором рынка виртуальных активов, согласно новому закону, является Министерство цифровой трансформации;

после подписания закона Президентом Украины Минцифра должна в течение трех месяцев разработать условия лицензирования для тех, кто будет предоставлять финансовые услуги для виртуальных активов и на основе законодательных актов разработать алгоритмы работы бизнеса в Украине.

Что еще нужно изменить для для создания виртуального актива:

согласно новому закону, финансовые учреждения рискуют нарваться на колоссальные штрафы за нарушение критериев финмониторинга (по новым правилам финмониторинга, порог финансовых транзакций в виде виртуальных активов вырос до 400 000 гривен). Это приведет к тому, что финансовые учреждения неохотно будут идти на сотрудничество с клиентами, связанное с криптовалютной индустрией. А как результат – это не даст рынку ВА развиваться;

министерство совместно с НБУ и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку планирует разработать четкие критерии финмониторинга, которые будут предотвращать наложение неправомерных штрафов.

Справка Finance.ua:

В ВР внесли законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами». Особенности налогообложения: