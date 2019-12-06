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В Минцифре рассказали о внедрении криптовалют и их финмониторинге

В Минцифре рассказали о внедрении криптовалют и их финмониторинге

Отныне в Украине официально существуют понятия виртуальных активов, которые впоследствии станут субъектами финмониторинга. Регулятором рынка виртуальных активов, согласно новому закону, стало Министерство цифровой трансформации.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

“Развитие виртуальных активов в Украине является одним из стержневых направлений работы Министерства цифровой трансформации. Чтобы успешно внедрить технологию блокчейн и развивать рынок виртуальных активов в Украине, законодательство Украины потребовало изменений”, – говорится в сообщении.

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Так, 6 декабря на пленарном заседании Верховная Рада приняла закон №2179 “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” с учетом правок Минцифры.

В министерстве выделили главные положения:

  • отныне в Украине официально существуют понятия виртуальных активов. Виртуальный актив – цифровое выражение стоимости, которым можно торговать в цифровом формате или переводить, и которое может быть использовано для платежных или инвестиционных целей;
  • с момента подписания документа Президентом Украины виртуальные активы станут субъектами финмониторинга;
  • регулятором рынка виртуальных активов, согласно новому закону, является Министерство цифровой трансформации;
  • после подписания закона Президентом Украины Минцифра должна в течение трех месяцев разработать условия лицензирования для тех, кто будет предоставлять финансовые услуги для виртуальных активов и на основе законодательных актов разработать алгоритмы работы бизнеса в Украине.

Что еще нужно изменить для для создания виртуального актива:

  • согласно новому закону, финансовые учреждения рискуют нарваться на колоссальные штрафы за нарушение критериев финмониторинга (по новым правилам финмониторинга, порог финансовых транзакций в виде виртуальных активов вырос до 400 000 гривен). Это приведет к тому, что финансовые учреждения неохотно будут идти на сотрудничество с клиентами, связанное с криптовалютной индустрией. А как результат – это не даст рынку ВА развиваться;
  • министерство совместно с НБУ и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку планирует разработать четкие критерии финмониторинга, которые будут предотвращать наложение неправомерных штрафов.

Справка Finance.ua:

В ВР внесли законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами». Особенности налогообложения:

  • 5% – ставка налога на доходы физических лиц для инвестиционной прибыли от продажи криптоактивов сроком на 5 лет;
  • инвестиционная прибыль от операций с криптоактивами рассчитывается как позитивная разница между доходом, полученным плательщиком налога от продажи криптоактива, и его стоимостью, определяемой из суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого криптоактива и/или на создание такого криптоактива;
  • операции по продаже криптоактивов не являются объектом обложения налогом на добавленную стоимость.
По материалам Finance.UA
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