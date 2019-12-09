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Проект Трудового кодекса: украинцы рискуют потерять стаж

Проект Трудового кодекса: украинцы рискуют потерять стаж

Проектом Трудового кодекса, который ранее был анонсирован министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым, предлагается исключительно электронный вариант учета трудового стажа работников.

Об этом свидетельствует правовой анализ неофициально обнародованного накануне проекта кодекса законов о труде.

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Законопроектом предлагается следующее (Статья 9. Учет трудовой деятельности работников):

  • учет трудовой деятельности работников ведется в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в порядке, определенном законодательством;
  • лицо имеет право на получение информации о своей трудовой деятельности, а также на обращение в органы власти с целью корректировки указанной информации, в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Аналитики считают, что в случае полного отказа от трудовых книжек и перехода на электронную форму существует риск потери данных, а как следствие – трудового стажа работника.

По материалам УНН
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