Проект Трудового кодекса: украинцы рискуют потерять стаж

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Проектом Трудового кодекса, который ранее был анонсирован министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым, предлагается исключительно электронный вариант учета трудового стажа работников.
Об этом свидетельствует правовой анализ неофициально обнародованного накануне проекта кодекса законов о труде.
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Законопроектом предлагается следующее (Статья 9. Учет трудовой деятельности работников):
Аналитики считают, что в случае полного отказа от трудовых книжек и перехода на электронную форму существует риск потери данных, а как следствие – трудового стажа работника.
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