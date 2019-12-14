Xiaomi изобретает слайдер заново

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Не так давно компания Xiaomi продемонстрировала концептуальный телефон Xiaomi Mi Mix Alpha, который оснащен опоясывающим экраном. Производитель подтвердил, что это упрощенная версия ее первого смартфона с гибким экраном, который складывается в двух местах.
Но компания Xiaomi также работает над другими интересными смартфонами с необычной конструкцией. Одним из них станет устройство, показанное на следующих патентных изображениях.
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Смартфон получил две сдвоенные камеры, а также конструкцию горизонтального слайдера, причем экран будет увеличиваться вместе со смартфоном в разложенном состоянии.
Каким образом часть экрана будет умещаться в корпусе смартфона в сложенном состоянии, пока можно только догадываться.
В любом случае, если подобное устройство все же доберется до прилавков магазинов, инженерам компании придется изрядно потрудиться, чтобы сделать новинку не просто инновационной, но и долговечной.
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