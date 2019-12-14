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Xiaomi изобретает слайдер заново

Xiaomi изобретает слайдер заново

Не так давно компания Xiaomi продемонстрировала концептуальный телефон Xiaomi Mi Mix Alpha, который оснащен опоясывающим экраном. Производитель подтвердил, что это упрощенная версия ее первого смартфона с гибким экраном, который складывается в двух местах.

Но компания Xiaomi также работает над другими интересными смартфонами с необычной конструкцией. Одним из них станет устройство, показанное на следующих патентных изображениях.

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Смартфон получил две сдвоенные камеры, а также конструкцию горизонтального слайдера, причем экран будет увеличиваться вместе со смартфоном в разложенном состоянии.

Каким образом часть экрана будет умещаться в корпусе смартфона в сложенном состоянии, пока можно только догадываться.

В любом случае, если подобное устройство все же доберется до прилавков магазинов, инженерам компании придется изрядно потрудиться, чтобы сделать новинку не просто инновационной, но и долговечной.

По материалам iXBT.com
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