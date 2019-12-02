0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 58 0

Xiaomi представила новый «дальнобойный» электровелосипед (фото)

Xiaomi представила новый «дальнобойный» электровелосипед (фото)

Xiaomi производит не только электронику и бытовую технику — очередной новинкой компании стал велосипед Qicycle Electric Power-Assisted с электродвигателем. Особенностями модели стали эргономичный дизайн без торчащих проводов и внушительный запас хода на одном заряде аккумулятора.

Внешне велосипед похож на складную модель Qicycle EF1. Это вариант второго поколения, получивший апгрейд как дизайна, так и функций. 20-дюймовые колёса делают его более стабильным и адаптированным для сложных дорог. При этом внешне модель похожа на обычный велосипед, а аккумулятор спрятан в раме. Рама новинки выполнена из авиационного алюминиевого сплава. Помимо аккумулятора, в ней скрыты все кабели. Высоту сиденья можно регулировать под свой рост.

В центре руля расположен светочувствительный дисплей, меняющий яркость в зависимости от освещённости. Он демонстрирует информацию об используемой передаче, скорости, заряде АКБ и другие данные. В левой части руля находится контрольная панель, включающая кнопки питания, звукового сигнала и переключения передач. Справа расположен переключатель режимов: полная механика, помощь при вращении педалей и полностью электрический ход.

Заряда аккумулятора ёмкостью 5,2 Ач, по заявлению производителя, хватает на 40 км поездки без помощи педалей, полная зарядка займёт 3,5 часа. Велосипед может развивать скорость до 25 км/ч, тормозной путь при достижении этой отметки составит около 3 метров.

Qicycle Electric Power-Assisted уже доступен для предзаказа на краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin по цене $425.


Фото: 4pda

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.