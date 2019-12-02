Xiaomi представила новый «дальнобойный» электровелосипед (фото)

Xiaomi производит не только электронику и бытовую технику — очередной новинкой компании стал велосипед Qicycle Electric Power-Assisted с электродвигателем. Особенностями модели стали эргономичный дизайн без торчащих проводов и внушительный запас хода на одном заряде аккумулятора.

Внешне велосипед похож на складную модель Qicycle EF1. Это вариант второго поколения, получивший апгрейд как дизайна, так и функций. 20-дюймовые колёса делают его более стабильным и адаптированным для сложных дорог. При этом внешне модель похожа на обычный велосипед, а аккумулятор спрятан в раме. Рама новинки выполнена из авиационного алюминиевого сплава. Помимо аккумулятора, в ней скрыты все кабели. Высоту сиденья можно регулировать под свой рост.

В центре руля расположен светочувствительный дисплей, меняющий яркость в зависимости от освещённости. Он демонстрирует информацию об используемой передаче, скорости, заряде АКБ и другие данные. В левой части руля находится контрольная панель, включающая кнопки питания, звукового сигнала и переключения передач. Справа расположен переключатель режимов: полная механика, помощь при вращении педалей и полностью электрический ход.

Заряда аккумулятора ёмкостью 5,2 Ач, по заявлению производителя, хватает на 40 км поездки без помощи педалей, полная зарядка займёт 3,5 часа. Велосипед может развивать скорость до 25 км/ч, тормозной путь при достижении этой отметки составит около 3 метров.

Qicycle Electric Power-Assisted уже доступен для предзаказа на краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin по цене $425.



Фото: 4pda