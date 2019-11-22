Конфискованные товары будут продавать на е-аукционах

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В Украине утвердили новый порядок реализации конфискованных товаров. Отныне конфискат будут продавать на таможенных аукционах и редукционах через современные электронные торговые системы.
Об этом сообщает Минфин Украины.
Нововведение реализуется благодаря поддержке Кабмином соответствующего постановления, разработанного Минфином совместно с Государственной фискальной службой.
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