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Конфискованные товары будут продавать на е-аукционах

Конфискованные товары будут продавать на е-аукционах

В Украине утвердили новый порядок реализации конфискованных товаров. Отныне конфискат будут продавать на таможенных аукционах и редукционах через современные электронные торговые системы.

Об этом сообщает Минфин Украины.

Нововведение реализуется благодаря поддержке Кабмином соответствующего постановления, разработанного Минфином совместно с Государственной фискальной службой.

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Что это даст:

  • новое постановление позволит повысить открытость и прозрачность продажи товаров, перешедших в собственность государства из-за нарушения законодательства по вопросам таможенного дела;
  • это будет способствовать привлечению более широкого круга потенциальных покупателей, а следовательно, и увеличению объемов поступлений в государственный бюджет за счет средств от реализации товаров.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 14 ноября приняла за основу законопроект №2195 о земельных торгах через открытые электронные аукционы ProZorro.Продажи.
  • ProZorro интегрировалась с реестром Государственной налоговой службы: теперь данные об отсутствии/наличии налоговой задолженности победителя тендера попадают в систему с автоматическим запросом.
По материалам Finance.UA
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