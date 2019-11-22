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В Украине создадут цифровой ID гражданина

В Украине создадут цифровой ID гражданина

Правительство запустило пилотный проект для создания цифрового ID граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

Цифровой ID граждан поможет:

  • верифицировать пользователей электронных реестров;
  • обнаружить и устранить дублирование данных об одном лице или клонирование уникальной записи пользователя;
  • упростить в дальнейшем все процедуры назначения социальных выплат.

Премьер-министр Алексей Гончарук также заявил, что все верифицированные данные будут использованы для обеспечения дальнейшей Всеукраинской переписи населения.

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Для этого в течение следующих шести месяцев будут проверены состояние технической безопасности и защиты имеющихся реестров, а также полнота и достоверность данных пользователей в уже существующих реестрах, в частности путем сопоставления данных различных реестров между собой.

Справка Finance.ua:

  • На середину декабря планируется запуск цифровых водительских прав и техпаспорта автомобиля — первых двух услуг, которые станут доступными в мобильном приложении «Действие».
По материалам Finance.UA
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