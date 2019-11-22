В Украине создадут цифровой ID гражданина

Правительство запустило пилотный проект для создания цифрового ID граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

Цифровой ID граждан поможет:

верифицировать пользователей электронных реестров;

обнаружить и устранить дублирование данных об одном лице или клонирование уникальной записи пользователя;

упростить в дальнейшем все процедуры назначения социальных выплат.

Премьер-министр Алексей Гончарук также заявил, что все верифицированные данные будут использованы для обеспечения дальнейшей Всеукраинской переписи населения.

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Для этого в течение следующих шести месяцев будут проверены состояние технической безопасности и защиты имеющихся реестров, а также полнота и достоверность данных пользователей в уже существующих реестрах, в частности путем сопоставления данных различных реестров между собой.

Справка Finance.ua: