Госслужащим больше не будут давать беспроцентные кредиты на квартиру

Кабмин отменил действие поставновления, согласно с которым государственным служащим предоставлялись беспроцентные кредиты для жилищного строительства, или приобретения квартир, или индивидуальных жилых домов.

Об этом говорится в постановлении правительства №978 от 27 ноября 2019 года.

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Порядок определял механизм предоставления госслужащим, которые в соответствии с законодательством нуждались в улучшении жилищных условий через компенсацию процентной ставки за пользование кредитом за счет средств государственного бюджета.

Как было. Беспроцентный кредит для жилищного строительства или приобретения квартир предоставлялся госслужащему уполномоченным банком только 1 раз в течение периода пребывания на государственной службе.

Справка Finance.ua:

Средняя зарплата в госсекторе не ниже, чем средняя зарплата по стране.

Наименьшая средняя зарплата – у социальных работников 5067 грн в месяц.

Самая высокая средняя зарплата – у судей, менеджеров и управляющих в Национальном банке и Пенсионном фонде, а также у детективов НАБУ .

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