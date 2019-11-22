Госслужащим больше не будут давать беспроцентные кредиты на квартиру

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Кабмин отменил действие поставновления, согласно с которым государственным служащим предоставлялись беспроцентные кредиты для жилищного строительства, или приобретения квартир, или индивидуальных жилых домов.
Об этом говорится в постановлении правительства №978 от 27 ноября 2019 года.
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Порядок определял механизм предоставления госслужащим, которые в соответствии с законодательством нуждались в улучшении жилищных условий через компенсацию процентной ставки за пользование кредитом за счет средств государственного бюджета.
Как было. Беспроцентный кредит для жилищного строительства или приобретения квартир предоставлялся госслужащему уполномоченным банком только 1 раз в течение периода пребывания на государственной службе.
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