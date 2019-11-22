Межбанк: Пятница на валютном рынке прошла активно

Пятница на валютном рынке прошла очень активно за счет фактора завершения месяца. После вчерашнего вынужденного простоя по доллару из-за выходного в США (там отмечали День Благодарения) – сегодня на торги вышли фактически все клиенты, у кого были внешнеэкономические контракты и кому надо было их закрыть на отчетную дату, а во второй половине дня уже сами банки закрывали свои операции по валютной позиции на 1-е число.

Это добавило своей специфики торгам 29 ноября. В первой половине дня – одновременный выход большого числа клиентов продержал дилеров банков в большом напряжении как по объемам сделок, так и по разнонаправленному движению курса при их совершении, а во второй половине сессии – дилеры уже закрывали сугубо банковские валютные сделки, что тоже не давало им особого покоя к вечеру пятницы.

Ход торгов:

Стартовал межбанк с уровня 23,99/24,02 гривен и в первый час сессии предложение несколько превышало спрос, что к 11 часам привело к небольшому понижению курса – до 23,97/23,99 гривен, а к 12:00 – до 23,95/23,97 уже до самого обеда. Секрет “стабильности” котировок был прост – по информации участников рынка НБУ выкупал излишек доллара через Matching.

После 14:00 началась разнонаправленная коррекция курса за счет как запоздавших клиентских сделок, так и за счет операций самих банков по завершению месяца. Это привело вначале к падению доллара до 23,94/23,96 на 15:00 , а затем его росту до 23,985/24,01 гривен к 16:00. Но и это еще был не конец. На единичных сделках самих банков в последний час сессии – курс просел до 23,965/23,99 к 17:00. На этом уровне торги последнего рабочего дня ноября и завершились.

Главные события 29 ноября на межбанке:

1) После активных операций клиентов в первой половине последнего рабочего дня месяца – по факту доллар за день подешевел с утренних 23,99/24,02 гривен до 23,965/23,99 к концу сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но по информации участников рынка выкупал доллар через Matching. Купил по расчетам “Минфина” порядка $30-40 млн;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,9758 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 2 декабря составил 23,972276.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 23,98/ 24,00

евро – 26,36/ 26,39

российский рубль – 0,373 / 0,374

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