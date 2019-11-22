В "Нафтогазе" раскрыли детали двусторонних переговоров с РФ

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На последнем раунде трехсторонних технических консультаций по газу было согласовано, что российская и украинская стороны в двустороннем формате должны начать обсуждать технические детали, а также попытаться найти решение проблемы с выполнением решений Стокгольмского арбитража.
Об этом заявил исполнительный директор “Нафтогаза Украины” Юрий Витренко.
“Двусторонние переговоры были продолжением трехсторонних переговоров, и на последнем раунде трехсторонних технических консультаций было согласовано, что стороны в двустороннем формате должны начать обсуждать технические детали, а также попробовать, по крайней мере, найти определенное решение проблемы с выполнением решений Стокгольмского арбитража и нового арбитража, который уже начали стороны и который сейчас идет”, – сказал Витренко.
По его словам, это было продиктовано тем, что есть “целый ряд технических документов”, например соглашение о соединении между операторами.
“Я лично принимал участие со стороны “Нафтогаза” в переговорах относительно решений Стокгольмького арбитража, поскольку я лично веду этот арбитраж”, – сообщил исполнительный директор “Нафтогаза”.
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