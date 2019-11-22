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В Минюсте рассказали, как будут бороться с рейдерством

В Минюсте рассказали, как будут бороться с рейдерством

Министерство юстиции планирует побороть рейдерские захваты собственности путем изменения законодательства, развития IT-инфраструктуры и перезагрузки персонала в органах регистрации.

Об этом заявил глава министерства Денис Малюська, передает пресс-служба правительства.

“С первого сентября было проделано огромное количество работы, еще больше мы планируем сделать до конца этого года. У нас есть 3 направления, по которым мы боремся с рейдерством.

Первое – это перезагрузка персонала. Второе – совершенствование законодательства, которое содержит много пробелов и недостатков. Третье – развитие ІТ инфраструктуры: внедрение риск модулей, MobileID и других современных технологий, что снизит риски незаконного вмешательства человека в систему”, – рассказал министр.

По его словам, за первые месяцы работы было реализовано 12 пунктов из 22 дорожной карты по противодействию рейдерству.

Он также отметил, что больше половины приоритетов работы ведомства направлены именно на борьбу с рейдерством.

По материалам Економічна Правда
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