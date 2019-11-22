Уровень безработицы в Германии неожиданно упал

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Уровень безработицы в Германии в ноябре упал, что свидетельствует о том, что рынок труда в крупнейшей экономике Европы держится, несмотря на слабость в производственной отрасли.
Данные Федерального бюро труда, опубликованные 29 ноября, показали, что количество людей, которые остаются без работы, уменьшилось на 16 тысяч до 2 млн 226 тыс. с учетом сезонных колебаний. Это стало крупнейшим падением с февраля, при этом Reuters прогнозировало рост на 5 тысяч.
Уровень безработных оставался стабильным на уровне 5% – немного выше рекордно низкого уровня 4,9%, достигнутого в начале этого года.
“Текущая экономическая слабость все еще заметна на рынке труда. В целом, однако, он остается надежным”, – сказал руководитель Управления труда Детлеф Шиле.
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