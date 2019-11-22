Зеленский подписал закон об операторе ГТС

28 ноября президент Владимир Зеленский подписал изменения в Закон Украины “О публичных закупках” в связи с отделением деятельности газотранспортной системы.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Изменения предусматривают передачу прав и обязанностей по договорам, заключенным Укртрансгазом, к новому оператору ГТС.

14 ноября законопроект №2249 был принят Верховной Радой за основу и в целом.

Документ упрощает запуск нового оператора газотранспортной системы. Кроме того, ГТС получает право заключать договоры без процедур закупок с Укртрансгазом.

Как указывается, такая мера будет временной (в течение полугода), и она необходима для непрерывного предоставления услуг по транспортировке газа.