Зеленский подписал закон об операторе ГТС

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28 ноября президент Владимир Зеленский подписал изменения в Закон Украины “О публичных закупках” в связи с отделением деятельности газотранспортной системы.
Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
Изменения предусматривают передачу прав и обязанностей по договорам, заключенным Укртрансгазом, к новому оператору ГТС.
14 ноября законопроект №2249 был принят Верховной Радой за основу и в целом.
Документ упрощает запуск нового оператора газотранспортной системы. Кроме того, ГТС получает право заключать договоры без процедур закупок с Укртрансгазом.
Как указывается, такая мера будет временной (в течение полугода), и она необходима для непрерывного предоставления услуг по транспортировке газа.
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