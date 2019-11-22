С чем связано рекордное падение доллара - мнение эксперта

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На сегодня, 26 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс 24,05 грн за доллар. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад – 15 января 2016 года – 23,95 гривни за доллар.
По словам президента инвестиционной группы “Универ” Тараса Козака, такая политика Минфина будет сохраняться и в следующем году.
Соответственно, можно ожидать, что этот фактор будет “давить” на курс “зеленого” и в дальнейшем.
“На следующий год спрос [на гривню] будет тоже большой, – отмечает Козак. – Поскольку нам надо будет только отдать 282 млрд грн внешнего долга из бюджета. Это и плюс долги Нацбанка. Мы не можем их отдать из доходов бюджета. Мы будем их отдавать путем привлечения новых долгов. Нам нужны будут иностранные инвесторы, чтобы покупать и новые долги тоже. Потому что внутри нет такого количества денег, чтобы обеспечить их финансирование. А поскольку Минфин прописал в своих задачах увеличение гривневого долга и снижение валютного, значит, гривневого долга будет больше, поскольку в стране денег нет и внутренний долг тоже будут покупать иностранцы. Они будут заводить сюда валюту и покупать гривню. Соответственно, будет спрос на гривню”.
К тому же укрепляюще на курс национальной валюты может повлиять большая приватизация и открытие рынка земли, поскольку это поспособствует притоку иностранной валюты в страну, считает специалист.
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