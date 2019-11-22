Межбанк: давление на валюту только усилится

Интрига по курсу доллара в ближайшие дни – продолжается. Как мы и предупреждали вчера, гривна активно теснила доллар на межбанке и лишь активный выкуп излишка предложения Нацбанком спас его от провала как минимум к уровням 23,90 гривен и ниже. Несмотря на то, что курс закрытия доллара к концу вторника практически остался на отметке 23,975/24,00 — сегодня давление на американскую валюту только усилится, и угроза обвала котировок сохранится.

Попытки окончательно «пробить» психологический порог в 24 гривны за доллар и закрепиться на уровне около 23,85-23,90 гривен мотивированы двумя основными предпосылками:

1). Расчеты нерезидентов за купленные вчера ОВГЗ (чиновники продали бумаг почти на 2,4 млрд гривен).

2). Завтра наш межбанк по доллару будет работать в непопулярном в Украине формате операций ТОМ (в США выходной – День Благодарения).

Цейтнот по операциям с долларом заставит клиентов оперативно закрывать сегодня свои продажи и покупки в первой половине дня, а рост предложения со стороны иностранцев, которым надо рассчитаться за облигации – сформирует превышение предложения над спросом.

Прямых покупателей таких объемов доллара нет и по курсу есть два варианта развития событий: 1) НБУ выходит на рынок с выкупом всего излишка предложения в резервы и тогда курс полностью зависит от ценника Нацбанка или 2) значительный перевес предложения обваливает котировки доллара к порогу в 23,85-23,90 гривен и тогда излишек выкупается той частью клиентов, кто выжидал “дна” по курсу и это выравнивает спрос и предложение.

Скорее всего будут задействованы оба сценария, но ключевым будет поведение НБУ. Регулятор не упустит шанса пополнить резервы “дешевым” долларом и главное – чтобы он не “перестарался” с объемом выкупа. Как только выжидающие “дна” по курсу покупатели увидят, что Нацбанк скупает валюту – они тоже начнут выходить со своими покупками, опасаясь дальнейшего разворота рынка. И это подхлестнет котировки.

Поэтому тренд по курсу сегодня полностью зависит от тактики, поведения и ценников Нацбанка при выкупе валюты в резервы.

Перед выходным четвергом в США и за счет расчетов нерезидентов по облигациям. По нашим прогнозам, статистика торгов в среду достигнет уровня порядка до $290 млн при совершении до 510- 640 сделок.

Влияние факторов периода выплат возмещений НДС экспортерам и состояния ликвидности в банковской системе – сегодня будут достаточно низкими. Дело в том, что корсчета банков практически не изменились и на утро 27 ноября находятся на отметке 55,5 млрд гривен. Т.е. дополнительного “гривневого навеса” они не создают, а суммы возмещений НДС экспортерам сегодня если и будут, то зайдут клиентам только после 14 часов и уже не отразятся дополнительным спросом на сегодняшних торгах.

В обменниках пока тоже нет особых предпосылок для разворота курса. Они продолжают делать ставку на дальнейшее укрепление гривны как за счет описанных выше тенденций, так и за счет приближения “черной пятницы”, когда население только увеличит сдачу валюты для покупок товаров на распродажах. Доллар в обменках покупают по 23,80-23,95 гривен и выше подниматься по курсу приема не готовы.

Как и вчера – Нацбанк останется главным маркетмейкером валютного рынка и своими ценниками будет диктовать общий тренд по курсу.

Мы ожидаем на среду продолжение активной игру «на понижение» и коридор по доллару в пределах 23,90- 24,05 гривен.

Но скоро общий позитивный настрой по укреплению гривны выдохнется как за счет нивелирования фактора аукциона по ОВГЗ, так и за счет роста спроса на валюту перед окончанием месяца и сокращения ее предложения из-за поступлений основных сумм возмещений НДС экспортерам – и доллар “оттолкнется от дна” и рынок пойдет вверх.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 23,97 / 24,00

евро – 26,39 / 26,42

российский рубль – 0,3743 / 0,3748

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