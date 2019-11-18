В Минцифры назвали сроки введения цифровых водительских прав и техпаспорта

Цифровые водительские права и техпаспорт автомобиля – первые две услуги, которые будут доступны в мобильном приложении «Дія». Его презентацию в Министерстве цифровой трансформации планируют на середину декабря.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Минцифры Алексей Выскуб в комментарии hromadske.

«Первый релиз мобильного приложения заработает с водительскими правами и техпаспортом. Фактически, их показывают патрульной полиции, у которой имеются планшеты, подключенные в соответствующему реестру. Так, полицейские с помощью QR-кода на правах проверят в соответствующем реестре, что машина принадлежит вам и у вас есть права», – прокомментировал Алексей Выскуб.

В частности, с помощью «Дії» граждане смогут проверить реальность документов друг друга. Для этого через приложение нужно будет сфотографировать соответствующий QR-код, программа отправит запрос в нужный реестр и покажет ответ, был ли документ выдан в рамках проекта «Дія» и действителен ли он. В дальнейшем, в мобильном приложении должны появиться и другие документы: студенческий билет, налоговый номер и паспорт.

«Примерно в первом квартале следующего года мы планируем выйти даже на цифровой паспорт гражданина. Безусловно, он будет с ограниченным использованием. Есть довольно сложные кейсы, где используют паспорт, но для того, чтобы сесть в поезд или на внутренние авиаперевозки, смартфона будет достаточно», – добавил Алексей Выскуб.