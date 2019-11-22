Строительная отрасль Украины ускорила рост

Объемы строительства в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 14,0%, в то время как в сентябре был зафиксирован рост на 12,2%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в январе-октябре рост составил 20,8%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-октябре 2019 года составил 131,5 млрд грн.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 75,5% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты – 16,5% и 8,0% соответственно.