Строительная отрасль Украины ускорила рост

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Объемы строительства в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 14,0%, в то время как в сентябре был зафиксирован рост на 12,2%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, в январе-октябре рост составил 20,8%.
Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-октябре 2019 года составил 131,5 млрд грн.
Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 75,5% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты – 16,5% и 8,0% соответственно.
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