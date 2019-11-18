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Нетрезвым водителям планируют увеличить срок привлечения к ответственности

Нетрезвым водителям планируют увеличить срок привлечения к ответственности

Пьяным водителям за рулем планируют увеличить срок привлечения к административной ответственности.

Об этом сказано в законопроекте “Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно изменения сроков наложения административных взысканий за управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции».

Как отмечают в пояснительной записке к законопроекту, с января по август этого года по данным патрульной полиции в Украине произошло более 94 тыс. ДТП. С пострадавшими на дороге – более 2 тыс., из-за управления транспортным средством в нетрезвом состоянии – 1552 ДТП.

Как сейчас. Административное наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения может быть применено не позднее чем через 3 месяца со дня совершения правонарушения. В некоторых случаях через три месяца со дня его выявления.

Карты для водителей

Что предлагают. Увеличить сроки наложения административного взыскания за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 130 КУоАП до одного года вместо трех месяцев, для обеспечения неотвратимости административной ответственности и применения сопоставимых взысканий за совершение соответствующего административного правонарушения.

Справка Finance.ua:

  • Если человека поймают нетрезвым за рулем, штраф будет зависеть от того, впервые ли это произошло.
  • Если впервые совершил правонарушение – 10 200 гривен, с уплатой судебного сбора в размере 384,20 грн и лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год.
  • Если же водителя в течение года со дня вступления решения в законную силу снова поймают пьяным за рулем – 20 400 гривен. Придется заплатить еще судебный сбор и лишиться прав сроком на 3 года.
По материалам Finance.UA
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