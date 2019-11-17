Решение об отмене предельных тарифов не повлияет на стоимость коммуналки, - Гончарук

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Алексей Гончарук заявил, что решение Кабинета министров отменить ограничение тарифов на отопление и горячую воду никак не повлияет на тарифы.
Об этом премьер-министр Украины сообщил во время брифинга.
Читайте также: Сколько будет стоить газ в следующем году
По его словам, постановление было незаконно.
“Даже если бы мы не отменили решение, это не повлияло бы на тарифы, поскольку оно было незаконным. Его отдельные представители местного самоуправления не собирались выполнять и планировали обжаловать в суде. Чисто физически пройти отопительный сезон без доведения своих предприятий до банкротства было невозможным…” – заявил премьер.
Также он добавил, что в правительстве делают все для того, чтобы цена на энергоносители стала меньше.
“Мы сейчас делаем все в правительстве, чтобы цены на энергоносители были меньше, чем прошлой зимой. НКРЭКУ вместе с органами местного самоуправления будут определять тарифы. Мы в правительстве будем делать все, чтобы местные власти при определении тарифов учитывали, что их повышать нельзя”, – отметил Гончарук.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплата народных депутатов должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен - Разумков4 ч. назад - 786 17
Какой процент украинцев возвращает свои вещи из ломбардовВчера, 17:00 - 2897 6
В Украине будут автоматически останавливать выплаты пенсийВчера, 20:01 - 11716 5
68% столичных водителей за сутки превысили разрешенную скорость5 ч. назад - 1030 4
Отцу ребенка предлагают предоставлять отпуск при его рождении - законопроект4 ч. назад - 813 3
В Украине будут автоматически останавливать выплаты пенсийВчера, 20:01 - 11716 5
Какой процент украинцев возвращает свои вещи из ломбардовВчера, 17:00 - 2897 6
Альфа-банк изменил валютные ставки в «Альфа Депозите»5 ч. назад - 2063 1
Украинцам предлагают новый механизм установления тарифов и новые договора - законопроектВчера, 21:00 - 1258 3
68% столичных водителей за сутки превысили разрешенную скорость5 ч. назад - 1030 4
Появилось видео с испытаний нового украинского поездаПозавчера, 12:38 - 1518 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 1790
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 867
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1285 3
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 1218