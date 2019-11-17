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Решение об отмене предельных тарифов не повлияет на стоимость коммуналки, - Гончарук

Решение об отмене предельных тарифов не повлияет на стоимость коммуналки, - Гончарук

Алексей Гончарук заявил, что решение Кабинета министров отменить ограничение тарифов на отопление и горячую воду никак не повлияет на тарифы.

Об этом премьер-министр Украины сообщил во время брифинга.

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По его словам, постановление было незаконно.

“Даже если бы мы не отменили решение, это не повлияло бы на тарифы, поскольку оно было незаконным. Его отдельные представители местного самоуправления не собирались выполнять и планировали обжаловать в суде. Чисто физически пройти отопительный сезон без доведения своих предприятий до банкротства было невозможным…” – заявил премьер.

Как сэкономить на коммуналке

Также он добавил, что в правительстве делают все для того, чтобы цена на энергоносители стала меньше.

“Мы сейчас делаем все в правительстве, чтобы цены на энергоносители были меньше, чем прошлой зимой. НКРЭКУ вместе с органами местного самоуправления будут определять тарифы. Мы в правительстве будем делать все, чтобы местные власти при определении тарифов учитывали, что их повышать нельзя”, – отметил Гончарук.

Справка Finance.ua:

  • Ассоциация городов Украины 18 ноября обратилась к Алексею Гончаруку с просьбой отменить постановление Правительства № 560, которым были установлены предельные тарифы на отопление и горячую воду.
По материалам РБК-Украина
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