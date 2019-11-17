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Одесский порт сэкономил 5 миллионов, урезав зарплаты руководству

Одесский порт сэкономил 5 миллионов, урезав зарплаты руководству

Государственное предприятие “Одесский морской торговый порт” сэкономило 5 миллионов гривен за счет уменьшения в 8-10 раз зарплат своего руководства.

Об этом на встрече с представителями коллектива портофлота заявил и.о. директора порта Алексей Мясковский.

Мясковский надеется, что финансовый план 2020 года будет утвержден своевременно. При этом аналогичный документ 2019 года до сих пор не принят.

“Финплан будет ориентирован на положительный результат, и в нем будет предусмотрено повышение заработной платы, причем в приоритете будет производственный персонал, а не менеджеры”, – сказал он.

По его словам, финансовое положение государственного предприятия все еще остается критическим.

“Порт уже долгое время работает в минус. По результатам девяти месяцев убытки составляют 80 млн грн и до конца года, возможно, вырастут еще на 20 млн грн, а дебиторская задолженность составляет 180 млн грн”, – подчеркнул и.о. директора.

По словам Мясковского, оздоровить экономику порта планируют за счет возврата утраченных в прошлом позиций.

В частности, в сентябре ОМТП занимал лишь 8% рынка буксирных услуг в порту.

Отмечается, что принимаются меры, которые позволят ликвидировать непрозрачную конкуренцию с другими компаниями, за счет чего до конца года удастся вернуть 20-30% рынка.

По материалам Економічна Правда
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