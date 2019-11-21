Авиаперелетов в Украине стало больше на 12%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В течение января — октября 2019 года “Украэрорух” обеспечил аэронавигационным обслуживанием 290 331 рейс.
Это на 12,2% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщает пресс-служба этого государственного предприятия.
“Украинские авиакомпании выполнили 95 210 рейсов, иностранные — 195 121 рейс. Оба показателя имеют положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 3,7% и 16,8%, соответственно”, — говорится в сообщении.
Указано, что за последние 5 лет динамика обслуживания полетов в Украине заметно изменилась.
Как подчеркнули в “Украэрорухе”, после закрытия части воздушного пространства над временно оккупированной территорией Крыма, учитывая территориальные воды, закрытие зоны ООС, включая буферную зону, а также прекращение авиасообщения между Украиной и Россией, число полетов в воздушном пространстве Украины резко уменьшилось: за 12 месяцев 2016 года этот показатель составляет 214 262 полета.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Польша, Венгрия, Испания, Украина: самые низкие цены на продукты питанияВчера, 08:27 - 1902 11
Премьер-министр Украины заявил о тотальном отсутствии коррупции на топ-уровнеПозавчера, 19:44 - 534 7
Украинские заробитчане в 2020 году могут “променять” Польшу на Германию — экспертВчера, 11:10 - 1467 6
Топ-100 самых дорогих брендов Украины - рейтингПозавчера, 20:03 - 1895 4
Верланов прокомментировал штрафы согласно новым законам о РРО и «кэшбэке»Позавчера, 21:02 - 925 3
Сколько придется заплатить за регистрацию в аэропортуВчера, 09:15 - 1974 2
Польша, Венгрия, Испания, Украина: самые низкие цены на продукты питанияВчера, 08:27 - 1902 11
Украинские заробитчане в 2020 году могут “променять” Польшу на Германию — экспертВчера, 11:10 - 1467 6
Когда в Украине подорожают новые автомобилиВчера, 14:28 - 1312 1
Покупательная способность украинцев - самая низкая в Европе (исследование)Вчера, 15:13 - 1024 1
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 467
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 1334 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 2561 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2349
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1138