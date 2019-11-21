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Авиаперелетов в Украине стало больше на 12%

Авиаперелетов в Украине стало больше на 12%

В течение января — октября 2019 года “Украэрорух” обеспечил аэронавигационным обслуживанием 290 331 рейс.

Это на 12,2% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщает пресс-служба этого государственного предприятия.

“Украинские авиакомпании выполнили 95 210 рейсов, иностранные — 195 121 рейс. Оба показателя имеют положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 3,7% и 16,8%, соответственно”, — говорится в сообщении.

Указано, что за последние 5 лет динамика обслуживания полетов в Украине заметно изменилась.

Как подчеркнули в “Украэрорухе”, после закрытия части воздушного пространства над временно оккупированной территорией Крыма, учитывая территориальные воды, закрытие зоны ООС, включая буферную зону, а также прекращение авиасообщения между Украиной и Россией, число полетов в воздушном пространстве Украины резко уменьшилось: за 12 месяцев 2016 года этот показатель составляет 214 262 полета.

По материалам Дело
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