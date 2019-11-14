Агентство S&P прогнозирует рост доходов киевлян

Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения Киева в 2021 году достигнет 13,4 тыс. долларов по сравнению с 11,3 тыс. долларов в 2019 году.

Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

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Таким образом, ВРП на душу населения в Киеве по-прежнему будет более чем в три раза выше, чем в среднем по стране (4,2 тыс. долларов в 2021 году).

Как отмечается в сообщении S&P, столица по-прежнему демонстрирует наиболее высокие показатели благосостояния среди всех украинских регионов, и экономика Киева остается самой диверсифицированной. Город обеспечивает более 20% национального ВВП и располагает значительным рынком рабочей силы. В столице самый низкий в стране уровень безработицы.

“Более того, несмотря на тенденцию снижения численности населения в Украине, город продолжает привлекать мигрантов из других регионов страны”, – напоминают аналитики.

S&P ожидает, что темпы экономического роста Киева будут соответствовать темпам роста национальной экономики и увеличиваться в среднем на 3,1% в год в 2019-2021 гг.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, самую высокую среднюю оплату труда получают жители столицы – в среднем 15 620 грн