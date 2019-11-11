В правительстве рассказали, как выросли реальные зарплаты украинцев с начала года

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В январе-сентябре 2019 года реальные зарплаты украинцев выросли на 9,5%, что способствовало ускорению экономического роста Украины.
Об этом сообщает Правительственный портал.
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“В III квартале 2019 года реальный ВВП вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Рост поддерживался как внешним, так и внутренним спросами (потребительским и инвестиционным). Сохранению высокого потребительского спроса способствовал рост заработной платы, устойчивое потребительское кредитование и улучшение потребительских настроений”, – говорится в сообщении.
Основные показатели:
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