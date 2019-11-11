В правительстве рассказали, как выросли реальные зарплаты украинцев с начала года

В январе-сентябре 2019 года реальные зарплаты украинцев выросли на 9,5%, что способствовало ускорению экономического роста Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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“В III квартале 2019 года реальный ВВП вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Рост поддерживался как внешним, так и внутренним спросами (потребительским и инвестиционным). Сохранению высокого потребительского спроса способствовал рост заработной платы, устойчивое потребительское кредитование и улучшение потребительских настроений”, – говорится в сообщении.

Основные показатели:

рост покупательной способности населения в условиях повышения уровня заработных плат на фоне конкуренции за квалифицированную рабочую силу зарубежными работодателями – за 9 месяцев 2019 года реальная зарплата выросла на 9,5%;

существенный рост потребительских настроений населения ( ИПН ) (по данным агентства Info Sapiens, в сентябре 2019 г. ИПН вырос до 97,5 по сравнению с 62,6 в сентябре 2018 года);

активное потребительское кредитование – по оперативным данным НБУ , в течение 9 месяцев 2019 года объем гривневых кредитов домашних хозяйств увеличился на 19,3%;

Справка Finance.ua:

В сентябре 2019 года средняя зарплата в Украине выросла на 1,4% по сравнению с августом.

Самую высокую среднюю оплату труда получают жители столицы – в среднем 15 620 грн, Киевской области – 11 166 грн и Днепропетровской области – 11 078 грн. Наименьшая средняя зарплата в Черновицкой (8 338 грн) и Херсонской (8 352 грн) областях.

В соответствии с проектом госбюджета на следующий год, предлагается установить минимальную зарплату на уровне 4723 грн.

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