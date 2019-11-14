Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,2-1,5%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,50 грн до 24,22 грн (-1,2%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,49/24,51 до 24,12/24,15 (-1,5%).

Читайте также: Валютные депозиты украинцев растут самыми высокими темпами за 5 лет

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,40/24,65 до 24,07/24,33 (-1,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,1%.

На прошлой неделе доллар устойчиво снижался со вторника по пятницу. В понедельник снижение доллара на межбанке продолжилось, хотя и замедлилось. Тем не менее, как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, потенциал укрепления гривны еще не исчерпан, и она готова проверить на прочность уровень 24 грн за доллар.

“На начавшейся неделе ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,8 грн, а наличный доллар в банках – 23,7/24,0 грн” – говорит Иосуб.