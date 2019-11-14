Что ждать от курса на этой неделе?

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,2-1,5%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,50 грн до 24,22 грн (-1,2%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,49/24,51 до 24,12/24,15 (-1,5%).
Читайте также: Валютные депозиты украинцев растут самыми высокими темпами за 5 лет
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,40/24,65 до 24,07/24,33 (-1,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,1%.
На прошлой неделе доллар устойчиво снижался со вторника по пятницу. В понедельник снижение доллара на межбанке продолжилось, хотя и замедлилось. Тем не менее, как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, потенциал укрепления гривны еще не исчерпан, и она готова проверить на прочность уровень 24 грн за доллар.
“На начавшейся неделе ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,8 грн, а наличный доллар в банках – 23,7/24,0 грн” – говорит Иосуб.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гончарук рассказал, как можно увеличить зарплату для учителей до 4 тыс. долларовВчера, 14:33 - 3978 13
Квитанция на оплату коммунальных услуг изменится (образец)Позавчера, 20:03 - 34241 8
В Украине строится более двух тысяч новых ЖК5 ч. назад - 928 7
Депутаты предлагают освободить украинцев от налогов с депозитовОколо часа назад - 792 4
Эксперт дала прогноз по рынку первичной недвижимости на 2020 годВчера, 18:14 - 1803 4
Кредит в наследство: кто должен платить4 ч. назад - 6636 1
Гончарук рассказал, как можно увеличить зарплату для учителей до 4 тыс. долларовВчера, 14:33 - 3978 13
Эксперт объяснил, сколько украинцы будут платить за газ зимойВчера, 21:11 - 3891
Валютные депозиты украинцев растут самыми высокими темпами за 5 лет5 ч. назад - 2657 3
Как ИТ-компании платят налоги (инфографика)Вчера, 16:23 - 2271 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поездаОколо часа назад - 215 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)Вчера, 12:10 - 1026
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 622
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1053 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 993