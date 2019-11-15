Правительство Японии выделит субсидию на электромобили

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Правительство Японии планирует предоставить субсидии на покупку небольших электромобилей. Эта инициатива рассчитана в первую очередь на пожилых людей.
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У электрических автомобилей максимальная скорость приблизительно шестьдесят километров в час. Также они довольно просты в управлении. Правительство считает, что в будущем электромобили будут использоваться в первую очередь пожилыми людьми.
Однако далеко не всегда пожилые люди могут себе позволить приобрести электрический автомобиль, ведь его средняя цена около 8 тыс. долларов за одноместный автомобиль.
Правительство намерено стимулировать закупки, предоставив субсидии пожилым людям. Министерство промышленности планирует ввести субсидии в бюджет следующего финансового года, который начинается в апреле.
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