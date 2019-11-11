10 электромобилей с самым большим запасом хода

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
От того, какой запас хода у электромобиля многое зависит. Чем он больше – тем лучше. Предлагаем вашему вниманию 10 электрокаров с самым большим запасом хода.
10. Renault ZOE – 394 км
Небольшие размеры Renault ZOE (см. фото вверху) помогают ему иметь запас хода в 394 км. Есть вариант и с более ёмкой батареей, увеличивающей запас хода. Но такая версия стоит дороже, чем базовый вариант.
9. Audi e-tron – 400 км
Audi e-tron на одной подзарядке батареи проезжает 400 км. У него есть возможность быстрой подзарядки батареи, что для многих автолюбителей очень важно.
8. Mercedes EQC – 416 км
Кроссовер Mercedes EQC – это первый электромобиль компании Mercedes. Он построен на модернизированной платформе GLC, то есть у него проверенное шасси. Запас хода – 416 км.
7. Hyundai Kona Electric – 450 км
Hyundai Kona Electric может проехать без подзарядки батареи 450 км. Электромотор разгоняет этот автомобиль до 100 км/ч за 7,6 секунды.
6. Kia Soul EV – 450 км
Kia Soul EV оснащается такой же батареей, что Kia e-Niro и Hyundai Kona Electric, поэтому у них примерно одинаковый запас хода. При этом Soul EV дешевле, чем e-Niro.
5. Kia e-Niro – 453 км
У Kia e-Niro такая же батарея, как у Kia Soul EV и Hyundai Kona Electric, но эксперты отмечают, что на ней ездить лучше. К тому же у нее объем багажника равняется 451 л. Запас хода — 453 км.
4. Jaguar I-Pace – 470 км
У Jaguar I-Pace емкость батареи меньше, чем у Audi e-tron, но благодаря более легкому корпусу у него запас хода больше. Британский электрический кроссовер на одной подзарядке батареи проезжает около 470 км. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 секунды.
3. Tesla Model X Long Range – 505 км
У Tesla Model X несколько версий. Топовая — Long Range, у которой запас хода достигает 505 км. У высокопроизводительной версии запас хода немного меньше – 384 км.
2. Tesla Model 3 Long Range – 560 км
Tesla Model 3 Long Range на одной подзарядке батареи проезжает 560 км. При этом до «сотки» она разгоняется всего за 4,4 секунды. Такому могут позавидовать некоторые спорткары.
1. Tesla Model S Long Range – 610 км
Tesla Model S Long Range является чемпионом среди продающихся сейчас электромобилей. У нее запас хода 610 км. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,7 секунды.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Платный въезд в центр Киева - инициатива от КГГАВчера, 08:30 - 1783 11
Большинство украинцев поддерживают введение кассовых аппаратов для ФЛП (инфографика)Вчера, 11:01 - 1433 10
В Раде хотят обложить налогами соцсети и стриминговые платформыВчера, 14:15 - 1114 8
В случае остановки транзита газа экономика Украины может "уйти в минус" - ВитренкоВчера, 09:24 - 1252 5
Пересмотр "зеленого" тарифа испортит репутацию Украины - ЕБРРВчера, 20:20 - 376 4
Какие нарушения ПДД будет распознавать система видеофиксации (инфографика)Вчера, 13:00 - 3548 2
Кроссоверы Toyota RAV4 продавали «не с теми» колесамиВчера, 01:43 - 3239 2
Какой курс доллара заложен в бюджетеВчера, 16:05 - 3004
Принят бюджет на 2020 год: основные цифрыВчера, 14:30 - 2145 2
Межбанк: за гривну сыграют четыре фактораВчера, 11:22 - 2094
Основатель "Википедии" запустил соцсетьВчера, 17:20 - 113
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 654 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 703
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 2018 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2371