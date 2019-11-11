10 электромобилей с самым большим запасом хода

От того, какой запас хода у электромобиля многое зависит. Чем он больше – тем лучше. Предлагаем вашему вниманию 10 электрокаров с самым большим запасом хода.

10. Renault ZOE – 394 км

Небольшие размеры Renault ZOE (см. фото вверху) помогают ему иметь запас хода в 394 км. Есть вариант и с более ёмкой батареей, увеличивающей запас хода. Но такая версия стоит дороже, чем базовый вариант.

9. Audi e-tron – 400 км

Audi e-tron на одной подзарядке батареи проезжает 400 км. У него есть возможность быстрой подзарядки батареи, что для многих автолюбителей очень важно.

8. Mercedes EQC – 416 км

Кроссовер Mercedes EQC – это первый электромобиль компании Mercedes. Он построен на модернизированной платформе GLC, то есть у него проверенное шасси. Запас хода – 416 км.

7. Hyundai Kona Electric – 450 км

Hyundai Kona Electric может проехать без подзарядки батареи 450 км. Электромотор разгоняет этот автомобиль до 100 км/ч за 7,6 секунды.

6. Kia Soul EV – 450 км

Kia Soul EV оснащается такой же батареей, что Kia e-Niro и Hyundai Kona Electric, поэтому у них примерно одинаковый запас хода. При этом Soul EV дешевле, чем e-Niro.

5. Kia e-Niro – 453 км

У Kia e-Niro такая же батарея, как у Kia Soul EV и Hyundai Kona Electric, но эксперты отмечают, что на ней ездить лучше. К тому же у нее объем багажника равняется 451 л. Запас хода — 453 км.

4. Jaguar I-Pace – 470 км

У Jaguar I-Pace емкость батареи меньше, чем у Audi e-tron, но благодаря более легкому корпусу у него запас хода больше. Британский электрический кроссовер на одной подзарядке батареи проезжает около 470 км. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 секунды.

3. Tesla Model X Long Range – 505 км

У Tesla Model X несколько версий. Топовая — Long Range, у которой запас хода достигает 505 км. У высокопроизводительной версии запас хода немного меньше – 384 км.

2. Tesla Model 3 Long Range – 560 км

Tesla Model 3 Long Range на одной подзарядке батареи проезжает 560 км. При этом до «сотки» она разгоняется всего за 4,4 секунды. Такому могут позавидовать некоторые спорткары.

1. Tesla Model S Long Range – 610 км

Tesla Model S Long Range является чемпионом среди продающихся сейчас электромобилей. У нее запас хода 610 км. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,7 секунды.