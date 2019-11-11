В Украине зарегистрировали уже 51% сельскохозяйственных госземель

В Украине В рамках инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности уже состоялась государственная регистрация 521,0 тыс. га (51%) земельных участков в Государственном земельном кадастре. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госгеокадастра.

В Госгеокадастре указали, что до конца 2019 года планируется завершить инвентаризацию земель с/х назначения госсобственности общей площадью 1018,9 тыс. га. Основными этапами этого процесса являются топографо-геодезические работы, государственная регистрация земельных участков в ГЗК и утверждение технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель.

Показатели по состоянию на 13 ноября 2019 года:

проведение топографо-геодезических работ на земельных участках – 825,8 тыс. га (81%) (за неделю +24,5 тыс. га (+2%);

государственная регистрация земельных участков в ГЗК – 521,0 тыс. га (51%) (за неделю +21,9 тыс. га (+2%);

утверждение технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель – 384,9 тыс. га (38%) (за неделю +56,5 тыс. га (+6%).

Справка Finance.ua:

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 2178-10 относительно введения рынка земли.

Согласно законопроекту, до 1 января 2024 года:

вводится запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства;