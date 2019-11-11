Прожиточный минимум в 2020 году будет расти трижды

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В течение 2020 года прожиточным минимум на одного человека будет расти трижды и в итоге составит 2189 грн.
Об этом говорится в проекте закона о государственном бюджете Украины на 2020 год (№2000).
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Минимальная заработная плата с 1 января составит 4723 грн.
Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц:
Прожиточный уровень для детей до 6 лет:
Для трудоспособных лиц прожиточный минимум:
Лица, утратившие трудоспособность:
В «Слуге народа» объяснили, почему прожиточный минимум будет меньше заявленного. Заместитель главы бюджетного комитета Александр Трухин сообщил, почему власть не может сразу увеличить прожиточный минимум до заявленной суммы. «По предварительным расчетам (точных расчетов не проводилось — до последней копейки), на это необходимо до 500 млрд грн ($20 млрд)», — сказал он. Депутат напомнил, что такая сумма — это половина бюджета страны.
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