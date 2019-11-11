Прожиточный минимум в 2020 году будет расти трижды

В течение 2020 года прожиточным минимум на одного человека будет расти трижды и в итоге составит 2189 грн.

Об этом говорится в проекте закона о государственном бюджете Украины на 2020 год (№2000).

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Минимальная заработная плата с 1 января составит 4723 грн.

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц:

с 1 января 2020 – 2027 грн;

с 1 июля – 2118 грн;

с 1 декабря – 2189 грн.

Прожиточный уровень для детей до 6 лет:

с 1 января 2020 – 1779 грн;

с 1 июля – 1859 грн;

с 1 декабря – 1921 грн.

с 1 января 2020 года – 2218 грн;

с 1 июля – 2318 грн;

с 1 декабря – 2395 грн.

Для трудоспособных лиц прожиточный минимум:

с 1 января 2020 года составит 2102 грн;

с 1 июля – 2197 грн;

с 1 декабря – 2270 грн.

Лица, утратившие трудоспособность:

с 1 января 2020 года будут получать 1638 грн;

с 1 июля – 1712 грн;

с 1 декабря – 1769 грн.

В «Слуге народа» объяснили, почему прожиточный минимум будет меньше заявленного. Заместитель главы бюджетного комитета Александр Трухин сообщил, почему власть не может сразу увеличить прожиточный минимум до заявленной суммы. «По предварительным расчетам (точных расчетов не проводилось — до последней копейки), на это необходимо до 500 млрд грн ($20 млрд)», — сказал он. Депутат напомнил, что такая сумма — это половина бюджета страны.

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