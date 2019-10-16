Финансист подсчитал, какой прожиточный минимум нужен украинцам

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В Украине прожиточный минимум должен составлять не менее 5000 грн.
Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ.
“Есть три вида прожиточных минимумов. Один – который применяют в бюджете для расчета социальных выплат. Второй определяет Госстат. Третий – который устанавливается через микроэкономический анализ. В проекте бюджета-2020 правительство поставило цель достичь прожиточного минимума на уровне 4200 гривен. Даже такой показатель не соответствует потребностям населения”, – объясняет финансист.
Сейчас прожиточный минимум устанавливают в соответствии с бюджетными возможностями, а не реальными потребностями населения.
От прожиточного минимума правительство предлагает отвязать 150 видов соцвыплат. Зависимыми оставить пенсии и пособие малообеспеченным семьям.
“Пенсионная реформа, начатая в 2017 году, нацелена на замену понятия возраста выхода на пенсию на понятие страхового стажа. До 2028-го минимальный страховой стаж составит 35 лет. Если вспомним безработицы 1990-х и начала 2000-х годов, кризиса 2008, 2014-2015 гг., то понимаем, что накопить 35 лет стажа удастся далеко не всем. Без него в 65 лет человек будет получать не пенсию, а минимальную социальную выплату. Без привязки к прожиточному минимуму она увеличиваться не будет. Сегодня составляет менее 2000 гривен”, – объясняет Кущ.
По его словам, государству необходимо создать эффективные механизмы конкуренции, способствовать развитию предпринимательства. Также наладить механизмы социальной ответственности.
“Человеку в странах Восточной и Центральной Европы в день необходимо около $5, свидетельствуют данные ООН. Это $150, или 3700 гривен дохода в месяц, чтобы обеспечить физиологические потребности. Без расходов на лечение, отдых, саморазвитие. Иначе гражданин должен получать не менее 4500-5000 гривен”, – заключает финансовый эксперт.
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