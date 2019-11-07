Сколько кредитов выдали банки за октябрь - НБУ

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, за месяц увеличился на 2,1% – до 1 011,615 млрд грн.

Об этом сообщается в “Обзоре банковского сектора”, передает пресс-служба Нацбанка.

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С начала года объем кредитов экономике сократился на 5,7% с 1 073,1 млрд грн.

Объем гривневых кредитов юридическим лицам за октябрь увеличился на 0,1% с 453,9 млрд грн до 454,4 млрд грн

Кредиты бизнесу в иностранной валюте увеличились на 4,8% с 327,1 млрд грн на 1 жовтня до 342,7 млрд грн на 1 ноября.

Кредиты населению за октябрь выросли на 2% до 210,8 млрд грн.

Процентные ставки в октябре по гривневым кредитам для бизнеса снизились на 0,7 п. п. до 17,0%, для населения увеличились на 0,2 п. п. до уровня 36,1%.

По валютным кредитам ставки для бизнеса сократились на 0,5 п. п. до 4,3%.

Справка Finance.ua:

В 2018 году объем кредитов экономике увеличился на 5,9% с 1 016,7 млрд грн.

В 2017 году – на 1,8% с 998,7 млрд грн.

В 2016 году – на 2,1% с 981,62 млрд грн до 1 002,4 млрд грн.

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