Сколько кредитов выдали банки за октябрь - НБУ

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Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, за месяц увеличился на 2,1% – до 1 011,615 млрд грн.
Об этом сообщается в “Обзоре банковского сектора”, передает пресс-служба Нацбанка.
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С начала года объем кредитов экономике сократился на 5,7% с 1 073,1 млрд грн.
Объем гривневых кредитов юридическим лицам за октябрь увеличился на 0,1% с 453,9 млрд грн до 454,4 млрд грн
Кредиты бизнесу в иностранной валюте увеличились на 4,8% с 327,1 млрд грн на 1 жовтня до 342,7 млрд грн на 1 ноября.
Кредиты населению за октябрь выросли на 2% до 210,8 млрд грн.
Процентные ставки в октябре по гривневым кредитам для бизнеса снизились на 0,7 п. п. до 17,0%, для населения увеличились на 0,2 п. п. до уровня 36,1%.
По валютным кредитам ставки для бизнеса сократились на 0,5 п. п. до 4,3%.
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