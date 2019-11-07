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60% железнодорожных билетов пассажиры покупают через интернет - Кравцов

60% железнодорожных билетов пассажиры покупают через интернет - Кравцов

С начала 2019 года через интернет продано более 25 миллионов железнодорожных билетов. На конец октября 60% билетов реализовывались через онлайн-сервисы.

Об этом заявил глава правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов.

“С момента внедрения онлайн-продажи билетов в 2009 году через интернет уже оформлено почти 117 млн билетов. Ежегодно мы наблюдаем увеличение популярности этой услуги. Так, еще год назад через интернет покупало 50% наших клиентов, а в 2017-м – 41%” , – рассказал Кравцов.

Отмечается, что билеты через интернет можно приобрести на все поезда внутреннего сообщения, поезда международного сообщения в соединении с Польшей, а также поезд “Четыре столицы” Киев – Минск – Вильнюс – Рига.

Покупая билет через интернет, пассажир самостоятельно выбирает нужный поезд, тип вагона и место. Онлайн можно оформить и льготные билеты: для людей с инвалидностью, студентов.

“На международные поезда, курсирующие в сообщении со странами СНГ, пассажиры в режиме онлайн могут оформить и оплатить проезд, после чего получат бланк заказа на электронную почту, который обязательно необходимо обменять в железнодорожной кассе Украины на обычный билет”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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