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Гиперкар McLaren P1 GTR выставили на продажу (фото)

Гиперкар McLaren P1 GTR выставили на продажу (фото)

Гиперкар McLaren P1 GTR оснастили ручным тормозом, каталитическими нейтрализаторами и увеличенным клиренсом.

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Тираж трековых гиперкаров P1 GTR составляет 58 экземпляров, и часть из них была переделана для дорожной эксплуатации.

Показанная машина с черно-красным кузовом является одним из них. Она обладает шасси под номером 18.

McLaren P1 GTR приводится в движение битурбированным двигателем V8 на 3,8 литра, вместе с которым работает электромотор.

И если простая дорожная вариация P1 развивает 903 л.с., то версия GTR обладает производительностью 986 л.с. До 96 км/ч гиперкар ускоряется за 2,8 секунды и максимально разгоняется до 362 км/ч.

Для соответствия McLaren P1 GTR требованиям дорожного использования пришлось внести ряд изменений.

Пробег продающейся машины составляет всего 288 км. В то же время стоимость McLaren P1 GTR составляет 3 млн фунтов стерлингов

По материалам Телеграф
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