Гиперкар McLaren P1 GTR выставили на продажу (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Гиперкар McLaren P1 GTR оснастили ручным тормозом, каталитическими нейтрализаторами и увеличенным клиренсом.
Читайте также: McLaren представил новый спорткар
Тираж трековых гиперкаров P1 GTR составляет 58 экземпляров, и часть из них была переделана для дорожной эксплуатации.
Показанная машина с черно-красным кузовом является одним из них. Она обладает шасси под номером 18.
McLaren P1 GTR приводится в движение битурбированным двигателем V8 на 3,8 литра, вместе с которым работает электромотор.
И если простая дорожная вариация P1 развивает 903 л.с., то версия GTR обладает производительностью 986 л.с. До 96 км/ч гиперкар ускоряется за 2,8 секунды и максимально разгоняется до 362 км/ч.
Для соответствия McLaren P1 GTR требованиям дорожного использования пришлось внести ряд изменений.
Пробег продающейся машины составляет всего 288 км. В то же время стоимость McLaren P1 GTR составляет 3 млн фунтов стерлингов
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стоимость электроэнергии для населения предлагают увеличить на 90%Вчера, 12:01 - 9062 26
Андрей Зинченко: предусматривались ли монеты номиналом 1 грн законодательством? Вопрос не риторическийПозавчера, 10:30 - 1108 11
Отопление подключили в 92% домов украинцевВчера, 15:15 - 223 8
Украина должна заключить новый контракт на транзит газа — НафтогазВчера, 16:13 - 572 2
lifecell запускает поддержку eSIM: стартовый пакет 150 грнВчера, 12:11 - 1706 2
Стоимость электроэнергии для населения предлагают увеличить на 90%Вчера, 12:01 - 9062 26
Джек Ма: банкам будет все сложнееВчера, 14:30 - 2043
lifecell запускает поддержку eSIM: стартовый пакет 150 грнВчера, 12:11 - 1706 2
Vodafone запустил новую услугуВчера, 15:45 - 1587
В Киеве вырос спрос на аренду квартирВчера, 14:05 - 1269
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)Позавчера, 12:10 - 881 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2169
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3276
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 2012
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2983 1