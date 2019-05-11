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McLaren представил новый спорткар (видео)

McLaren представил новый спорткар (видео)

Британская компания McLaren официально представила новый спорткар McLaren GT.

Об этом сообщает CNN.

“С новой (моделью – ред.) GT, McLaren обещает более комфортный опыт пользования”, – говорится в сообщении.

Как сообщили в McLaren, новый спорткар будет иметь двигатель V8 с мощностью 612 л.с.

Автомобиль сможет набрать скорость в 100 км в час за всего три секунды, а его максимальная скорость достигнет 327 километров в час.

Будет стоить McLaren GT 210 тысяч долларов США.

Ожидается, что к концу этого года клиенты начнут получать свои заказы.

По материалам УКРИНФОРМ
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