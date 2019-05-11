McLaren представил новый спорткар (видео)

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Британская компания McLaren официально представила новый спорткар McLaren GT.
Об этом сообщает CNN.
“С новой (моделью – ред.) GT, McLaren обещает более комфортный опыт пользования”, – говорится в сообщении.
Как сообщили в McLaren, новый спорткар будет иметь двигатель V8 с мощностью 612 л.с.
Автомобиль сможет набрать скорость в 100 км в час за всего три секунды, а его максимальная скорость достигнет 327 километров в час.
Будет стоить McLaren GT 210 тысяч долларов США.
Ожидается, что к концу этого года клиенты начнут получать свои заказы.
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