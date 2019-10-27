Что делать, если узнали о рейдерстве в бизнесе (инфографика)

Если вы узнали о незаконных регистрационных действиях в отношении своего бизнеса, можно использовать советы от Минюста. .

Что делать в случае незаконных регистрационных действий относительно недвижимости или бизнеса:

нужно подать жалобу в «Антирейдерскую» комиссию Минюста в электронной форме через Портал igov;

комиссия проверяет ее оформление в 5-дневный срок;

комиссия рассматривает по сути, формирует заключение (в пределах срока 30-45 дней);

министр юстиции подписывает Приказ об отмене незаконного регистрационного действия, а регистратор навсегда теряет доступ к реестрам;

сообщение о незаконной регистрации направляется правоохранительным органам.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции будет преодолевать рейдерство путем «латания дыр» в законодательстве , программном обеспечении и устранения человеческого фактора.