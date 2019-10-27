0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 53 0

Что делать, если узнали о рейдерстве в бизнесе (инфографика)

Что делать, если узнали о рейдерстве в бизнесе (инфографика)

Если вы узнали о незаконных регистрационных действиях в отношении своего бизнеса, можно использовать советы от Минюста..

Что делать в случае незаконных регистрационных действий относительно недвижимости или бизнеса:

  • нужно подать жалобу в «Антирейдерскую» комиссию Минюста в электронной форме через Портал igov;
  • комиссия проверяет ее оформление в 5-дневный срок;
  • комиссия рассматривает по сути, формирует заключение (в пределах срока 30-45 дней);
  • министр юстиции подписывает Приказ об отмене незаконного регистрационного действия, а регистратор навсегда теряет доступ к реестрам;
  • сообщение о незаконной регистрации направляется правоохранительным органам.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что Министерство юстиции будет преодолевать рейдерство путем «латания дыр» в законодательстве , программном обеспечении и устранения человеческого фактора.
  • Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет анонсировал ряд мероприятий в борьбе с рейдерством. Он просил сообщать лично ему о таких случаях.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.