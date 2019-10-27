Кабмин сократил 1770 работников Госстата

Правительство приняло решение сократить 1770 работников Государственной службы статистики Украины.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

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“Мы приняли непростое решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Также будет передан в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости”, – написал Дубилет.

По его словам, эта оптимизация проводится за счет сокращения подразделений районного уровня. С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной.

Часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень.

“Кроме этого, мы планируем упростить отчеты, подаваемые в Госстат, и уменьшить их количество. Об этом расскажу отдельно”, – отметил министр.

Хотел бы обратиться отдельно к сотрудникам, которые попали под это сокращение. Нам очень жаль, что нам пришлось идти на эти меры, но мы вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины. Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этой новой экономике свое место. Мы будем над этим работать вместе с обновленной службой занятости и многими другими сторонами.