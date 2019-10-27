Анонсированы умные часы Xiaomi Mi Watch (фото)

Компания Xiaomi официально анонсировала свои умные часы Mi Watch. Можно сказать, что это первый продукт компании в данной категории, ранее она выпускала лишь фитнес-трекеры.

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Устройство оснащено квадратным сенсорным дисплеем, покрытым защитным сапфировым стеклом. Сам дисплей выполнен на базе технологии AMOLED, имеет диагональ 1,78 дюйма и плотность размещения пикселей 326 PPI. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава с матовой отделкой. На нижней грани расположены контакты зарядного устройства и пульсометр.

Справа находится колёсико, которое можно использовать для навигации по пользовательскому интерфейсу часов. Также справа есть многоцелевая кнопка и микрофон. Слева расположено ещё одно отверстие для микрофона и вентиляционное отверстие. Xiaomi предлагает съемные ремешки из фторкаучука, которые безопасны для кожи и не вызывают аллергию. Существует несколько вариантов цвета, включая белый, синий, серебристый и чёрный.

Умные часы способны отслеживать физическую активность, уровень сердечного ритма, уровень насыщения крови кислородом, фазы сна. Устройство может использоваться во время плавания. Благодаря поддержке NFC часы можно использовать для бесконтактных платежей. Дополнительно заявлена возможность управления устройствами умного дома.