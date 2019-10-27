Xiaomi представила умную подушку

Компания Xiaomi регулярно представляет на своей площадке коллективного финансирования широчайший ассортимент товаров.

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Подушка на 93% изготовлена из натурального латекса, привезенного из Таиланда. Она в размерах и предназначена для мужчин и женщин, хотя это вопрос личных предпочтений каждого. Мужская подушка, естественно, имеет габариты 60 х 34 см х 7 (11 в самом толстом месте) см и весит 1,2 кг. Меньшая подушка имеет габариты 60 × 34 × 5(8) см и весит 1 кг.

Центральная часть в области, где располагается шея, имеет слегка вогнутую форму. Здесь располагаются электрогрелка и три импульсных излучателя, которые усиливают кровоток и снимают напряжение в мышцах шеи.

Электрогрелка может быть настроена на 6 различных температур в диапазоне от 38 до 53 °С. Три излучателя производят импульс с частотой 1000 Гц, который, как утверждает компания, безвреден для человеческого организма. Есть 15 регуляторов интенсивности, которые позволяют имитировать различные виды массажа и даже иглоукалывания.

Подушка получила два стереодинамика и Bluetooth, который используется для подключения к смартфону. Также есть интеллектуальный анализ качества и продолжительности сна, рекомендации по улучшению сна и автоматическое отключение массажа и нагрева.