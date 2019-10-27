Xiaomi представила умную подушку

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Xiaomi регулярно представляет на своей площадке коллективного финансирования широчайший ассортимент товаров.
Читайте также: У Xiaomi может появиться гибкий смартфон вертикального сложения
Подушка на 93% изготовлена из натурального латекса, привезенного из Таиланда. Она в размерах и предназначена для мужчин и женщин, хотя это вопрос личных предпочтений каждого. Мужская подушка, естественно, имеет габариты 60 х 34 см х 7 (11 в самом толстом месте) см и весит 1,2 кг. Меньшая подушка имеет габариты 60 × 34 × 5(8) см и весит 1 кг.
Центральная часть в области, где располагается шея, имеет слегка вогнутую форму. Здесь располагаются электрогрелка и три импульсных излучателя, которые усиливают кровоток и снимают напряжение в мышцах шеи.
Электрогрелка может быть настроена на 6 различных температур в диапазоне от 38 до 53 °С. Три излучателя производят импульс с частотой 1000 Гц, который, как утверждает компания, безвреден для человеческого организма. Есть 15 регуляторов интенсивности, которые позволяют имитировать различные виды массажа и даже иглоукалывания.
Подушка получила два стереодинамика и Bluetooth, который используется для подключения к смартфону. Также есть интеллектуальный анализ качества и продолжительности сна, рекомендации по улучшению сна и автоматическое отключение массажа и нагрева.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Suzuki представила кроссовер за 5300 долларовВчера, 22:38 - 27826 4
Впервые за два года: продажи смартфонов стали расти (инфографика)18 ч. назад - 482 4
Украинцы с начала года ввезли иномарок на $2,6 миллиарда14 ч. назад - 842 4
В Лондоне запустят водородные автобусы (фото)17 ч. назад - 783 4
На какие надбавки к пенсии вправе рассчитывать пенсионер11 ч. назад - 44407 2
На какие надбавки к пенсии вправе рассчитывать пенсионер11 ч. назад - 44407 2
Suzuki представила кроссовер за 5300 долларовВчера, 22:38 - 27826 4
Покупка каких электромобилей наиболее рациональна20 ч. назад - 12126 1
Стало известно, за что получают дополнительные деньги учителя в Украине16 ч. назад - 2296
Штраф за перевозку детей без автокресла: прояснилась ситуация с такси6 ч. назад - 1731
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1873
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2724
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1693
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2602 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2954