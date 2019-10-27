У Xiaomi может появиться гибкий смартфон вертикального сложения (фото)

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На сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (CNIPA) появилась информация о новом смартфоне Xiaomi, оснащённом гибким дисплеем.
На этот раз речь идёт об аппарате вертикального складывания. Иными словами, по конструкции устройство напоминает классические раскладушки с шарнирным соединением в центральной части.
На иллюстрациях видно, что экран не имеет ни выреза, ни отверстия. Над дисплеем располагаются двойная фронтальная камера, динамик и некий дополнительный датчик.
В сложенном состоянии пользователи получат доступ к вспомогательному внешнему дисплею, который сможет отображать уведомления и полезную информацию.
Фото: Tiger Mobiles
В тыльной части корпуса расположится двойная основная камера с вертикальной ориентацией модулей. Между двумя оптическими блоками будет размещена светодиодная вспышка.
Изображения также говорят о том, что в сложенном виде корпус смартфона будет иметь практически квадратную форму.
Впрочем, пока Xiaomi лишь патентует аппарат с описанной конструкцией. О возможности выпуска его коммерческой версии ничего не сообщается.
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