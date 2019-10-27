Зеленский подписал свой закон о судебной реформе

Глава государства Владимир Зеленский в понедельник, 4 ноября, подписал законопроект своего авторства №1008 – о судебной реформе. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законом регулируется деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия, в частности, вводится новый порядок формирования ВККС, по которому назначение на должности двенадцати членов комиссии будет осуществляться Высшим советом правосудия по результатам конкурса. Состав ВККСУ будет сокращен с 16 до 12 членов. При этом сумма вознаграждения членам ВККС устанавливается на уровне должностного оклада судьи высшего специализированного суда.

В документе прописано сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 человек. При этом базовый оклад судей этого суда уменьшен с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (таким образом вместо 144 тыс. 75 гривен установлена сумма в размере 105 тыс. 655 гривен).

В законе предусмотрено создание нового органа – Комиссии по вопросам добросовестности и этики. Она создается при Высшем совете правосудия и состоит из трех представителей совета, а также трех международных экспертов (при этом участие международных экспертов в этой комиссии прекращается через 6 лет с момента вступления в силу этого закона).