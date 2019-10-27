Зеленский подписал свой закон о судебной реформе

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Глава государства Владимир Зеленский в понедельник, 4 ноября, подписал законопроект своего авторства №1008 – о судебной реформе. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Законом регулируется деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия, в частности, вводится новый порядок формирования ВККС, по которому назначение на должности двенадцати членов комиссии будет осуществляться Высшим советом правосудия по результатам конкурса. Состав ВККСУ будет сокращен с 16 до 12 членов. При этом сумма вознаграждения членам ВККС устанавливается на уровне должностного оклада судьи высшего специализированного суда.
В документе прописано сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 человек. При этом базовый оклад судей этого суда уменьшен с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (таким образом вместо 144 тыс. 75 гривен установлена сумма в размере 105 тыс. 655 гривен).
В законе предусмотрено создание нового органа – Комиссии по вопросам добросовестности и этики. Она создается при Высшем совете правосудия и состоит из трех представителей совета, а также трех международных экспертов (при этом участие международных экспертов в этой комиссии прекращается через 6 лет с момента вступления в силу этого закона).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
40% жителей Украины не работает (инфографика)10 ч. назад - 3813 8
Министр инфраструктуры не исключает банкротства МАУ6 ч. назад - 1418 3
Впервые это бюджет развития страны и безопасности людей - Гончарук8 ч. назад - 1179 3
Гончарук назвал топ сфер для инвестирования в УкраинеВчера, 18:23 - 1660 2
Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" достиг 3 млрд долларов6 ч. назад - 405 2
На украинском рынке появится еще один бюджетный кроссовер (фото)Вчера, 23:03 - 22432
40% жителей Украины не работает (инфографика)10 ч. назад - 3813 8
Аренда квартир в Киеве: тенденции осени 2019 года12 ч. назад - 3189 1
В Сети появились изображения раскладушки Motorola Razr (фото)19 ч. назад - 2890
Все владельцы паев должны оформить право собственности7 ч. назад - 2871
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1958
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2857
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1782
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2729 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 3093