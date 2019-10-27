Госбюджет недополучил 10% доходов за октябрь

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Доходы Государственного бюджета за октябрь 2019 года составили 70,99 миллиарда гривен, что на 9,9%, или на 7,84 миллиарда гривен меньше планового показателя на этот месяц.
Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
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Доходы Госбюджета (сальдо) в октябре 2019 года составляли 70,991 млрд грн при плане 78,827 млрд грн.
Доходы общего фонда составили 61,17 млрд грн при запланированных 68,621 млрд грн, доходы спецфонда – 9,82 млрд грн при запланированных – 10,206 млрд грн.
В январе-октябре 2019 года Госбюджет по доходам выполнен на 94,5%, доходы составили 810,74 млрд грн против запланированных 857,92 млрд грн. При этом отмечается, что за десять месяцев прошлого года в Госбюджет поступило 747,4 млрд грн доходов.
Доходы Государственного бюджета за сентябрь 2019 года составили 67,884 млрд грн, что на 7,27% меньше планового показателя на сентябрь.
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