ГНС сообщила стоимость РРО в смартфоне

После опубликования Закона о применении регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг и других законов Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг предприниматели стали поднимать вопрос о доступности и стоимости программного решения для РРО, который должна разработать ГНС.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

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Стоимость программы. По закону контролирующий орган обеспечивает бесплатное программное решение для использования субъектом хозяйствования.

Как это будет действовать. Речь идет о полнофункциональном решении, которое любой продавец сможет загрузить с сайта налогового органа, установить на свой собственный гаджет, превратив его таким образом в кассовый аппарат.

Использование его будет бесплатным для плательщика, без платы за обслуживание или «скрытых платежей». В то же время субъекты хозяйствования могут воспользоваться программными решениями и других разработчиков, либо разработать собственное программное обеспечение.

Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предусматривает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций ( РРО ).

Новшество коснется тех, кто осуществляет реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирной продукции, розничную торговлю в магазинах, деятельность ресторанов, кафе, быстрого питания, деятельность гостиниц и турагентств.