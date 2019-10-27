ГНС сообщила стоимость РРО в смартфоне

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После опубликования Закона о применении регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг и других законов Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг предприниматели стали поднимать вопрос о доступности и стоимости программного решения для РРО, который должна разработать ГНС.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
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Стоимость программы. По закону контролирующий орган обеспечивает бесплатное программное решение для использования субъектом хозяйствования.
Как это будет действовать. Речь идет о полнофункциональном решении, которое любой продавец сможет загрузить с сайта налогового органа, установить на свой собственный гаджет, превратив его таким образом в кассовый аппарат.
Использование его будет бесплатным для плательщика, без платы за обслуживание или «скрытых платежей». В то же время субъекты хозяйствования могут воспользоваться программными решениями и других разработчиков, либо разработать собственное программное обеспечение.
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