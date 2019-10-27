0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 80 0

ГНС сообщила стоимость РРО в смартфоне

ГНС сообщила стоимость РРО в смартфоне

После опубликования Закона о применении регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг и других законов Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг предприниматели стали поднимать вопрос о доступности и стоимости программного решения для РРО, который должна разработать ГНС.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Читайте также: Как зарегистрировать курьерскую службу доставки с портативным РРО

Стоимость программы. По закону контролирующий орган обеспечивает бесплатное программное решение для использования субъектом хозяйствования.

Банкротство физлиц в Украине

Как это будет действовать. Речь идет о полнофункциональном решении, которое любой продавец сможет загрузить с сайта налогового органа, установить на свой собственный гаджет, превратив его таким образом в кассовый аппарат.

Использование его будет бесплатным для плательщика, без платы за обслуживание или «скрытых платежей». В то же время субъекты хозяйствования могут воспользоваться программными решениями и других разработчиков, либо разработать собственное программное обеспечение.

Справка Finance.ua:

  • 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предусматривает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО).
  • Новшество коснется тех, кто осуществляет реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирной продукции, розничную торговлю в магазинах, деятельность ресторанов, кафе, быстрого питания, деятельность гостиниц и турагентств.
  • Глава ГНС Сергей Верланов ранее сообщал, что компании смогут бесплатно пользоваться новейшим программным РРО, которое будет предоставлять Государственная налоговая служба, или же разработать собственные, закон дает возможность использовать решения от других разработчиков.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кредит Днепр ДпВО
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.