Когда полиция может остановить автомобиль

В каких случаях инспектор полиции имеет право остановить на проверку ваше авто. Об этом сообщает “Дорожный адвокат» на своей странице в facebook.

Основания для остановки автомобиля, предусмотренные законом:

если водитель нарушил Правила дорожного движения;

если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности автомобиля;

если водитель или пассажиры причастны к совершению ДТП или другого правонарушения;

если транспортное средство находится в розыске;

если необходимо провести опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП или другого правонарушения, свидетелями которого они могли быть;

если необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или в качестве свидетеля;

если орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения;

если способ закрепления груза на автомобиле создает опасность для участников движения;

нарушение порядка использования специальных световых или звуковых сигналов;

наличие иностранных номерных знаков с целью проверки законности передачи такого авто в пользование или распоряжение другим лицам.

Если не было вышеперечисленных оснований, полиция не имеет права останавливать автомобиль.

Справка Finance.ua: