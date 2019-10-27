Когда полиция может остановить автомобиль

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В каких случаях инспектор полиции имеет право остановить на проверку ваше авто. Об этом сообщает “Дорожный адвокат» на своей странице в facebook.
Основания для остановки автомобиля, предусмотренные законом:
Если не было вышеперечисленных оснований, полиция не имеет права останавливать автомобиль.
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