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Когда полиция может остановить автомобиль

Когда полиция может остановить автомобиль

В каких случаях инспектор полиции имеет право остановить на проверку ваше авто. Об этом сообщает “Дорожный адвокат» на своей странице в facebook.

Основания для остановки автомобиля, предусмотренные законом:

  • если водитель нарушил Правила дорожного движения;
  • если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности автомобиля;

Карты для водителей

  • если водитель или пассажиры причастны к совершению ДТП или другого правонарушения;
  • если транспортное средство находится в розыске;
  • если необходимо провести опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП или другого правонарушения, свидетелями которого они могли быть;
  • если необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или в качестве свидетеля;
  • если орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения;
  • если способ закрепления груза на автомобиле создает опасность для участников движения;
  • нарушение порядка использования специальных световых или звуковых сигналов;
  • наличие иностранных номерных знаков с целью проверки законности передачи такого авто в пользование или распоряжение другим лицам.

Если не было вышеперечисленных оснований, полиция не имеет права останавливать автомобиль.

Справка Finance.ua:

  • 29 октября принят закон о штрафах за перевозку детей без автокресел. В свою очередь в полиции “разъяснили:https://news.finance.ua/ua/news/-/459016/u-politsiyi-rozyasnyly-novi-shtrafy-za-porushennya-pravyl-perevezennya-ditej новые штрафы за нарушение правил перевозки детей.
По материалам Finance.UA
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