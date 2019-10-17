Ryanair запустил два рейса из Харькова

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Ryanair открыл прямые рейсы в Вильнюс (Литва) и Познань (Польша) из аэропорта Харькова.
Об этом сообщили в авиакомпании.
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График: рейсы будут выполняться дважды в неделю – каждую среду и воскресенье. По времени полет занимает 1 час 45 минут.
Стоимость билета в одну сторону:
• Харьков – Познань – от 572 грн;
• Харьков – Вильнюс – 449-695 грн.
Сейчас действует акция на оба маршрута: по безбагажному тарифу стоимость билета стартует от 419 грн, но количество таких билетов ограничено. Купить билет по акционной цене можно до 30 октября.
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